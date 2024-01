Eigentlich sollte der Fahrer eines E-Scooters am Sonntagabend in der Kreuznacher Straße in Rockenhausen nur einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Doch jetzt kommen auf den 19-Jährigen gleich mehrere Anzeigen zu.

Denn die Beamten haben bei dem jungen Mann „drogentypische Auffälligkeiten“ festgestellt, teilt die Polizei mit. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest verlief positiv auf Cannabinoide – der 19-Jährige räumte ein, an diesem Morgen Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der E-Scooter sichergestellt. Da das angebrachte Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 stammt, liegt weiterhin ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Bei einer richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung haben die Einsatzkräfte zudem eine geringe Menge von Cannabisblüten gefunden und beschlagnahmt.

Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem werden gegen ihn Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.