Ein Zusammenstoß konnte zwar in letzter Minute verhindert werden, zum Sturz kam es aber dennoch. Am Sonntag verloren auf der B48 bei Rockenhausen gegen 11.30 Uhr ein Motorradfahrer und ein E-Roller-Fahrer auf ihren Fahrzeugen das Gleichgewicht und stürzten. Die Fahrer hatten zuvor mit einem Ausweichmanöver und Vollbremsungen den Zusammenstoß verhindert. laut Polizei wollte der Krad-Fahrer vom Parkplatz „Hundeplatz“ auf die B48 auffahren und übersah zunächst einen herannahenden E-Roller-Fahrer. Als er sich der Gefahr bewusst wurde, legte er eine Notbremsung hin. Beide Fahrer bleiben trotz der Stürze unverletzt. Ganz glücklich dürften sie aber über die Situation trotzdem nicht sein: An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Motorradfahrer muss mit einem Bußgeld rechnen und da der E-Roller nicht versichter war, muss dessen Fahrer jezt ebenfalls mit einer Strafe rechnen.