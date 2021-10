Die Ortsgemeinde Oberwiesen möchte ihren Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft und der Förderung der Elektromobilität leisten. Fahrerinnen und Fahrer von E-Autos sollen künftig im Ort „auftanken“ können.

Jochen Wink, Ratsmitglied und Fachmann für Ladestationen, möchte am Parkplatz an der Gemeindehalle zwei Ladestationen – sogenannte Wallboxen – für E-Autos installieren. Damit könnten Besucher des Dorfes, die mit einem elektrisch betriebenen Auto kommen, nicht nur ihre persönlichen „Akkus“ in der schönen Natur, sondern außerdem die Batterien ihres Fahrzeugs wieder mit Strom aufladen.

Ortsbürgermeisterin Heike Renz und die Ratsmitglieder begrüßten das Angebot. „Für uns ist das eine sehr gute Sache. Denn wir haben viele Besucher, die an der Gemeindehalle, in der auch eine Gastwirtschaft zum Verweilen einlädt, ihr Auto parken und dann einen Spaziergang in unseren schönen Wald unternehmen“, zeigte sich Renz über den Vorschlag sehr erfreut. Jetzt müssten noch über die Verwaltung die notwendigen Modalitäten zur Errichtung der Ladestationen geklärt werden. Später soll auch noch eine Möglichkeit zum Aufladen von E-Bikes oder Pedelecs hinzukommen.

Weiteres Thema

Verabschiedet hat der Rat einen soliden Nachtragshaushalt. Er war hauptsächlich notwendig geworden, weil mittlerweile alle von der Gemeinde angebotenen Bauplätze verkauft sind, berichtete Renz.