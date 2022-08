In der Zeit zwischen Donnerstag, 4. August, 22 Uhr, und dem darauf folgenden Freitag, 13.30 Uhr, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Bolanden eingebrochen. Die Täter rissen laut Polizei ein Fenstergitter heraus, hebelten das dahinter befindliche Kellerfenster auf und gelangten durch dieses ins Haus, in dem sich zum Tatzeitpunkt kein Bewohner aufhielt. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen und flexten einen Tresor auf. Das genaue Diebesgut ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, 06352 9110, zu melden.