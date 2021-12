Erfreuliche Kunde für die Ortsgemeinde Einselthum: Den Auftrag für die „Durchgrünung“ des Dorfes konnte der Gemeinderat für 10.000 Euro günstiger als ursprünglich geschätzt vergeben. Auch Eigenleistung begünstigt das Projekt.

Die Gemeinde hatte im vergangenen Jahr bereits einen Zuschusstopf des Landes „anzapfen“ können, der speziell darauf ausgelegt ist, mehr Grün in rheinland-pfälzische Gemeinden zu bringen. Intensiv hatte der Gemeinderat der Zellertal-Gemeinde dann mit Landschaftsplanerin Nathalie Franzen über verschieden Maßnahmen beraten und Stellen im Ort ausgesucht, wo künftig mehr Bäume und mehr Stauden stehen sollen.

Insgesamt war ein Betrag von 45.000 Euro für die Beschaffung und für Hilfsleistungen, die nicht in Eigenleistung ausgeführt werden können, eingeplant worden. Der günstigste Anbieter hatte der Gemeinde jetzt die Bäume und andere Leistungen zum Preis von 35.748 Euro offeriert, so dass der Gemeinderat den Auftrag ohne größere Bedenken vergeben konnte.

Firma aus Kreis Bad Kreuznach kommt zum Zug

Eine Nachfrage der FWG-Fraktion ergab, dass zwei lokale Unternehmen aus dem unmittelbaren Umfeld der Gemeinde keine Offerten unterbreitet hatten, so dass eine Firma aus dem Landkreis Bad Kreuznach zum Zug kam. Zunächst werden jetzt die Bäume angeliefert, die an verschieden Stellen im Ort gepflanzt werden sollen. Ausgesucht hatte der Gemeinderat in einer der vorangegangenen Sitzungen Arten, die sich dem Klimawandel gut anpassen können und auch mit trockeneren Phasen gut zurechtkommen.

Die Stauden für das Ortsgrün werden erst zu einem späteren Zeitpunkt geliefert und dann von freiwilligen Helfern eingepflanzt. Auch die Entfernung von Pflaster und Asphalt-Belägen an Stellen, wo jetzt mehr Grün entstehen soll, hat Franzen als Kostenfaktor bereits eingeplant. Helfer und Gemeinde können hier entscheiden, ob sie für geringe Mehrkosten auf Eigenleistungen verzichten wollen und das Fachunternehmen solche Aufgaben übernehmen soll.

Weitere Themen

Einstimmig hat der Gemeinderat die Planungsleistungen für den Ausbau des Wirtschaftswegs „Kelterbergshohl“ zum Preis von 29.300 Euro vergeben. Die Planung soll mit den Anliegern am Weg abgesprochen werden, da es bei Starkregen zum Beispiel immer wieder dazu kam, dass landwirtschaftliche Hallen unter Wasser standen.