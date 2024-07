Der Kerweverein hat sich in diesem Jahr etwas Neues überlegt und ein erstes Bobby-Car-Rennen durchgeführt. Jung und Alt bretterten die Strecke hinunter und bekamen Trophäen überreicht.

In Mörsfeld probierte man in diesem Jahr mal was ganz Neues aus. Durch viele Helfer, viel Technik und etliche Reifen wurde binnen weniger Stunden eine Rennstrecke aufgebaut – inklusive Lichtschranke und verschiedenen Kameras zur Live-Übertragung. Wenn schon, denn schon. Obendrauf gab es liebevoll hergestellte Trophäen für die jeweils Schnellsten. Den Streckenrekord sicherte sich Jan Thiemann, der mit 12,25 Sekunden bei den Erwachsenen gewann. Mit 13,86 Sekunden war Corvin Klippel, der die Altersgruppe elf bis 17 gewann, aber ebenfalls flott unterwegs. Bei den Kleinen durften sich Anton (16,83 Sekunden, 7 bis 10) und Kete (18,53, 3 bis 6) zum Sieger küren.tkoe