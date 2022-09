Wer auf der offiziellen Seite zum Tag des offenen Denkmals im Internet nach Angeboten in der Stadt Kirchheimbolanden stöbert, dürfte leicht verwundert sein: Für die „Kleine Residenz“ ist nichts gelistet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de.

Offenbar ein Versehen allerdings. Einen Programmpunkt gibt es doch, zwar nicht von der Stadt initiiert, aber immerhin: Morgen ab 11.15 Uhr lädt der Förderkreis Schloßgarten Kirchheimbolanden e.V. zu einer Führung durch den Schlossgarten ein.

92 Bäume

Im Mittelpunkt steht der neue 60-Seiten-Führer „Bäume – Rundgang im Schloßgarten Kirchheimbolanden“. Treffpunkt ist am Haupteingang am Schlossplatz, nach der Führung ist das Informationszentrum bis 16 Uhr geöffnet. 92 Bäume stellt das Büchlein vor, auch widmet es sich der Geschichte des Gartens, also jener, seit 1844 der Gutsbesitzer und Jurist Friedrich Karl Brunck die Anlage erwarb und ab 1888/9 sein Sohn Heinrich Brunck, damals bereits BASF-Direktor, Schloss samt Garten übernahm und diesen nach Vorbild eines Englischen Landschaftsgartens umgestalten ließ.

Wer durch den Baumbestand flaniert, kann auch durch den Zaun einen Blick zur oberhalb gelegenen „Baustelle“ neben dem Weinberg werfen, wo an der Restaurierung des ehemaligen barocken Terrassengartens gewerkelt wird. Derzeit wird – hinter einer Absperrung – an der wiederentdeckten Kaskadenanlage gemauert.

Jenseits der Baustelle

Noch lässt es sich daher nicht die Treppenstufen, geschaffen von Steinmetzen des 2021 ausgelaufenen pfälzisch-ukrainischen Kooperationsprojekts, hinauf flanieren. Dafür lassen sich die neuen, nach barockem Vorbild geschaffenen Baluster schon fast vollständig bewundern. Und wer dann zur Paulskirche blickt, denkt vielleicht an Mozarts Aufenthalt hier anno 1778 und würde sich vielleicht gern mal wieder darin umsehen und sich in die kleine Mozart-Ausstellung vertiefen. Geöffnet ist die Paulskirche morgen zum Gottesdienst ab 10 Uhr.

„KulturSpur“ lautet 2022 das Motto des Denkmaltags. Und solche Spuren gibt es in Kirchheimbolanden allemal.