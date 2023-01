Das Duo LumiMare kommt am 14. Januar, 20 Uhr, ins Theater Blaues Haus. LumiMare sind der Pianist Mathias Schabow und die Flötistin Michaela Neuwirth. Schon der Name des Duos lässt aufhorchen, entstand er doch aus der Beobachtung der ruhigen und ewigen Bewegung von Licht und Meer.

Beide haben Musik studiert. Mathias Schabow hat in Mecklenburg die strenge Klassikschule der DDR durchlaufen, hat sich aber schon zu Jugendzeiten für Jazzmusik interessiert. Trotzdem ist er kein Jazz-Musiker geworden, sondern hat sich auf die Suche nach einer eigenen Klangwelt gemacht. Als musikalische Partnerin steht ihm die Straubinger Flötistin Michaela Neuwirth zur Seite. Neuwirth studierte klassische Querflöte am Frankfurter Konservatorium und Jazz- und Popularmusik an der Frankfurter Musikhochschule. Mit Schabow arbeitet sie bereits seit 2011 zusammen.

Schabow verwebt zusammen mit Michaela Neuwirth Anklänge von Jazz, Blues, Psychedelische Sounds mit klassischer Romantik, Impressionismus und minimal music. Mit ihrem aktuellen Album „November Songs“ zaubern sie improvisierte Klangwelten aus dem schieren Nichts: Was klassisch als Duo beginnt, wird bei jedem Stück zu beinahe psychedelischen Teppichen voller Groove und Spannung, so die Presseinfo weiter. Die Stücke heißen passend dazu „Stardust“, „Mediation“, „Light is coming“, „Underwater“ und „Mystic ways“. Titel, die wie ein Leitmotiv durch die atmosphärisch dichte Klangwelt des Duos gleiten. Beide Musiker vereint der Drang nach Improvisation und Experimentierfreude.

Info

Kartenvorbestellung per E-Mail an karten@blaues-haus-ev.de oder telefonisch unter 06355/1799.