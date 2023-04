Erneut zu Gast im Weingut Janson-Bernhard in Zellertal-Harxheim ist am 1. Mai der Pfalztheater-Musiker Johannes Pardall, der die Reihe Basurconcert initiiert hat. Dieses Mal tritt er als Teil des Duo Doppio mit einem Programm auf, das Barock- mit Rockmusik verbindet.

„BaRock“ nennt sich daher das Programm, das am Montag, 1. Mai, ab 17 Uhr in der Kuhkapelle des Weinguts Janson-Bernhard in Zellertal-Harxheim (Hauptstr. 3) zu erleben ist. Musik von Bach bis Zappa bietet die Quartettsoirée diesmal. Es musizieren beim Duo Doppio Ivan Knezevic (Konzertmeister der Pfalzphilharmonie), Mari Kitamoto, Johannes Pardall und Caroline Busser (Solocellistin der Pfalzphilharmonie).

Ivan Knezevic ist nicht nur ein begnadeter Geiger, er versteht sich auch meisterhaft aufs Arrangieren, und so spannt das Quartett den Bogen über Antonio Vivaldis „Jahreszeiten“ und Astor Piazzollas argentinische Gegenstücke „Quatro Estaciones Porteñas“ bis hin zu Hits von Jimi Hendrix und Queen. Der Ansatz dabei: „Rockmusik wäre undenkbar ohne eine jahrhundertelange musikalische Vorgeschichte“, so Johannes Pardall. Auf ihren klassischen Instrumenten zeigen die zwei Musikerinnen und die zwei Musiker, dass Musik zwar Stile und Epochen kennt, letztlich aber „grenzenlose Kunst und Vergnügen ist“. Besonders deutlich soll dies im zentralen Werk dieser Quartettsoirée werden, den „BaRock“-Variationen: auf ein bekanntes Lied aus dem Barock folgen Rock-„Klassiker“, die als Variationen „getarnt“, geschickt und fast unabsichtlich in das Werk integriert wurden. Ein „Ohrenöffner in jeder Hinsicht“, verspricht Pardall.

Rund um das Konzert bietet Weingut-Gastgeberin Christine Bernhard Kulinarisches an. Karten gibt es zu 20 Euro (für Schülerinnen/Schüler und Studierende ermäßigt zehn Euro) unter basurconcert@in-kl.de oder telefonisch unter 0172 6583690.