Eine Geldkassette mit 2000 Euro Inhalt wurde am Donnerstag gegen 15.30 Uhr aus dem Büro eines landwirtschaftlichen Betriebs in Albisheim gestohlen. Der Betreiber des Betriebs konnte noch sehen, wie ein dunkel gekleideter Mann mit dunklen Haaren als Beifahrer in einen blauen PKW mit Frankenthaler Kennzeichen einstieg. Das Fahrzeug fuhr anschließend in Richtung Marnheim davon. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 06352 911-0.