Enkenbach will in der Fußball-B-Klasse die Hinspielniederlage gegen Bolanden vergessen machen. Die Trainer bauen auf Hilfe von den „Alten Herren“.

In der B-Klasse Kaiserslautern/ Donnersberg Nord steigt am Samstag um 16.30 das Duell um den Relegationsplatz, wenn der SV Enkenbach den TuS Bolanden empfängt. Der SV Enkenbach um das Trainer-Duo Philipp Wißmann und Christoph Scharfenberger ist mit zwei Siegen souverän in die Rückrunde gestartet. Vor dem Topspiel sieht die Kadersituation jedoch etwas schwierig aus, wie Scharfenberger erklärt: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, es fehlen vier Stammspieler, davon zwei verletzt und zwei im Urlaub.“

Dadurch wird das Duo die komplette Innenverteidigung ersetzen müssen. Aber mit Hilfe der AH soll die Mannschaft ohne Qualitätsverlust aufgefüllt werden. Dass die Trainer sich vor allem in der Defensive auf die AH verlassen können, zeigte sich auch in der Hinrunde: „Wir hatten eine Phase in der Vorrunde, da waren wir in einem richtigen Loch. Wir haben wieder Ruhe gebraucht und mit Hilfe der AH kam diese – und die Mannschaft hat sich gefangen.“ Die Abwehrleistung wurde deutlich stabilisiert, nachdem die Enkenbacher zwischenzeitlich in drei Spielen 16 Gegentore kassierten.

Sehr guter dritter Rang

Trotz dieses kurzen Tiefs in der Hinrunde steht der Aufsteiger auf einem sehr guten dritten Rang, selbst der TuS Stetten auf Platz eins ist nur sechs Punkte entfernt. Mit einem Sieg am Wochenende könnte der SV an Bolanden vorbei auf Platz zwei, den Relegationsplatz, ziehen.

Der Aufstieg ist aber laut Scharfenberger noch kein Thema: „Wir haben vollen Fokus auf die Partie. Wir wollten uns in der Liga etablieren und hatten vor Saisonbeginn keine Vorgabe. Dass es so gut läuft, hat jetzt keiner zwingend erwartet. Wir schauen von Spiel zu Spiel, wobei es natürlich immer geil ist, gejagt zu werden und nicht jagen zu müssen. Also wenn wir vorbei können, wollen wir das auch.“An das Hinspiel werden die Trainer allerdings keine guten Erinnerungen haben, denn ihre Mannschaft verlor auswärts mit 2:4.

Positive Erinnerungen für Bolanden

Äußerst positiv hat hingegen Jörg Bechtel, der Trainer des TuS Bolanden, die Partie aus der Hinserie noch im Hinterkopf: „ Enkenbach kam als ungeschlagener Tabellenführer nach Bolanden und es war unser Kerwespiel. Wir waren nicht gut in die Runde gestartet, umso wichtiger war der Sieg und das dann noch gegen den Tabellenführer.“

Auch in die Rückrunde ist der TuS etwas holprig gestartet. Nach einem Sieg zum Auftakt folgte vergangenes Wochenende eine 1:2-Niederlage gegen Münsterappel. „Es war sehr ärgerlich, dass wir unser Heimspiel am Sonntag verloren haben. Wir waren über weite Strecken spielbestimmend, gerieten jedoch durch zwei Unachtsamkeiten bis zur Halbzeit mit 0:2 in Rückstand. Nach der Pause hat sich die Mannschaft sehr viele Torchancen erarbeitet, da hat uns dann das Quäntchen Glück gefehlt,“ erklärte Bechtel die Niederlage.

Richtungsweisende Partie

Im Hinblick auf das Topspiel kommenden Samstag erwartet Bolandens Trainer einen starken Gegner in einer möglicherweise „richtungsweisenden“ Partie: „Ich denke, es wird, ähnlich wie im Hinspiel, ein hart umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Wir müssen einfach weiter machen und die Tore schießen.“

Mit einem Sieg könnte der TuS auf vier Zähler davonziehen. Dass der Aufstieg möglich ist, die Konkurrenz jedoch nicht locker lassen wird, weiß Bechtel auch: „Natürlich wäre es schön, aufzusteigen. Ich sehe auch den ersten Platz noch nicht außer Reichweite, aber bis Platz sieben kann jeder noch ein Wörtchen mitreden.“ Um dieses Ziel zu erreichen, „müssen meine Jungs abliefern und mehr wollen als der Gegner“.