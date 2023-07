Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Jahre berufsbegleitende Ausbildung liegen hinter ihnen. Damit haben 21 Schülerinnen und vier Schüler an der Berufsbildenden Schule Donnersberg Pionierarbeit geleistet. Angst um ihre berufliche Zukunft müssen sich die Absolventen nicht machen. Erzieher werden händeringend gesucht. Und das nicht nur in Kindergärten.

Im September 2020 war die Klasse in die Ausbildung gestartet, als erste in der Nordpfalz in einen dualen Ausbildungsgang. Dieser bietet die Chance zur beruflichen Qualifikation im Vergleich