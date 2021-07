Drogen am Steuer? – Keine gute Idee! Diese Erfahrung musste am Donnerstagnachmittag ein 53-Jähriger aus dem Landkreis Bad Kreuznach machen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Finkenbach-Gersweiler ging er der Polizei ins Netz. Den Beamten der PI Rockenhausen fielen sofort drogentypische Besonderheiten an seinem Verhalten auf. Und tatsächlich: Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden vorsorglich sichergestellt.

Fahrer muss „Idiotentest“ machen

Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, muss er mit einem Bußgeld von 500 Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zudem wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wird er wahrscheinlich zur Eignungsprüfung, im Volksmund auch „Idiotentest“ genannt, eingeladen. Der Konsum von harten Drogen führt dabei regelmäßig zum Verlust der Fahrerlaubnis auf dem Verwaltungsweg.