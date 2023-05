Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch ist der drohende Gefängnisaufenthalt nicht besiegelt, noch kann ein 19-Jähriger selbst etwas tun, um das Schlimmste abzuwenden. Das erstinstanzliche Urteil aber steht: Wegen Drogenhandels und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ist ein junger Mann aus dem östlichen Landkreis zu anderthalb Jahren Haft verurteilt worden.

„Wenn es nicht so traurig wäre ...“: Der Vorsitzende des Jugendschöffengerichts am Amtsgericht in Rockenhausen hat nach dem Urteilsspruch am Donnerstagmittag noch mal den Kopf