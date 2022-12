Am 20. Dezember zwischen 8 und 13.30 Uhr fanden in Kirchheimbolanden gemeinsame stationäre Verkehrskontrollen von Polizisten der Inspektion Kirchheimbolanden, der Verkehrsdirektion Mainz und des Zolls statt. Der Schwerpunkt lag auf der Kontrolle des LKW-Verkehrs. Das Fazit, das die Polizei nach der knapp fünfstündigen Einsatzzeit mitgeteilt hat: Es wurden insgesamt 19 Fahrzeuge kontrolliert. In einem Fall bestand der Verdacht, dass der Fahrer Drogen genommen hatte. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei einer weiteren Kontrolle eines Lkw-Gespanns wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Auch der Fahrzeughalter muss mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen. Bei sieben weiteren Fahrern wurden Verstöße gegen die Sozialvorschriften, die Lenk-und Ruhezeiten, festgestellt. Außerdem gab es Anzeigen und Verwarnungen wegen Ladungsverstößen. In vier Fällen wurden den Fahrern Mängelberichte ausgestellt. Die Mängel müssen jetzt innerhalb einer bestimmten Frist behoben werden.