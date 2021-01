Am Dienstagnachmittag wurden bei einem 19-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Rockenhausen „drogentypische Auffälligkeiten festgestellt“, wie die Polizei mitteilt. Einen Drogentest verweigerte der 19-Jährige aber. Die Polizei ließ ihn deshalb nicht weiterfahren, und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde an einen Verwandten übergeben.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte sich der Verdacht erhärten, kommen wohl ein Bußgeld von 500 Euro, die Verfahrenskosten, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister auf ihn zu. Außerdem wird gegen ein Strafverfahren wegen Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet. Möglicherweise muss er auch zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung.