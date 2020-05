„Offenbar haben viele den Rückzug in der Coronakrise dazu genutzt, kräftig aufzuräumen und auszumisten“. Die Altkleidercontainer des DRK seien jedenfalls ständig übervoll, sagt der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands, Frederic Grange. Er bitte die Menschen darum, ihre Kleider wenn möglich an einem trockenen Ort zu verstauen und mit dem Abliefern noch etwas zu warten.

Das Problem besteht im übrigen nicht nur im Donnersbergkreis. Einer Pressemitteilung des DRK-Bundesverbands zufolge ist zudem nicht nur ein besonders hohes Aufkommen an Kleiderspenden zu verzeichnen, „leider ist auch die illegale Entsorgung von Rest- und Sperrmüllanteilen in die Alttextilcontainer stark angestiegen“, heißt es da. Erschwerend komme vielerorts hinzu, dass konkurrierende Sammelunternehmen ihre Sammlung eingestellt hätten.

Kleider vorerst einlagern

Das DRK entleere die Container zwar weiterhin regelmäßig, bitte jedoch die Bürger um Mithilfe, damit die Situation an den stark frequentierten Abgabestellen und Alttextilbehälterstandorten nicht eskaliere:

Falls möglich, lagern Sie Ihre Altkleiderspende für die nächsten drei bis vier Monate zu Hause trocken, staubfrei und verpackt in Tüten ein.In einen Alttextilcontainer oder bei einer Abgabestelle sollten nur tragfähige Kleidung und Schuhe sowie gut erhaltene Haushaltstextilien abgegeben werden.Auflagen jeder Art, Schaumstoffe, Kissen oder synthetische Bettwaren gehören nicht in den Alttextilbehälter, sondern müssen als Sperrmüll auf den Deponien zu entsorgt werden.Bei vollen Alttextilcontainern, sollen die Spenden nicht daneben abgestellt werden, da sie dann der Witterung ausgesetzt sind und dadurch unbrauchbar werden.Es müsse berücksichtigt werden, dass durch die Auswirkungen der Corona-Krise auch die Verwertungspartner des DRK eingeschränkt seien.

Kleiderkammer öffnet wieder

Gut erhaltene Kleiderspenden werden auch in der Kleiderkammer am DRK-Kreisverband in der Dannenfelser Straße angeboten, die heute wieder öffnet, Öffnungszeiten sind von 13 bis 15 Uhr. Am Donnerstag (übliche Öffnungszeiten von 10 bis 13 Uhr) bleibt die Kleiderkammer wegen des Feiertags geschlossen.