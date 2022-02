In verschiedenen Lebensmittelmärkten in Kirchheimbolanden und Eisenberg wurden am Samstag um die Mittagszeit Geldbörsen gestohlen. Die Portemonnaies wurden jeweils aus der Hand- oder Jackentasche entwendet. Erbeutet wurden Bargeld und sämtliche persönliche Urkunden.

Die Polizei Kirchheimbolanden nimmt dies zum Anlass für einen Warnhinweis: „Lassen Sie ihre Taschen oder Geldbörsen nie unbeaufsichtigt. Tragen Sie ihre Taschen mit der Geldbörse nicht auf dem Rücken, sondern vor dem Körper. Wenn Sie von einer unbekannten Person angesprochen oder angerempelt werden, sein Sie misstrauisch, es könnte sich um ein Ablenkungsmanöver handeln“, so die Polizei. Zeugen werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich unter Telefon 06352 911-2700 zu melden.