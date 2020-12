„Sinnlos, so vollkommen sinnlos“: Auch vier Tage nach dem dreisten Coup des unbekannten Übeltäters steht Celvin Waigel noch immer neben sich. Und hat keinerlei Idee, was der oder die Hühnerdiebe mit ihrer gefiederten Beute denn überhaupt anstellen wollen. Zehn Rassehühner sind seit der Nacht auf Heiligabend weg – für den in Bayerfeld-Steckweiler beheimateten Züchter Waigel ein bitterer Verlust, dessen Wert sich gar nicht beziffern lässt.

Schöne Bescherung schon am Morgen des Heiligabends: Nichts Böses ahnend sei er hinters Haus gegangen, um sein Geflügel zu füttern. „Hab’ mich noch gewundert, wieso denn der Hahn so alleine in der Voliere hockt“, erinnert sich Waigel an den schlimmen Moment zurück. Die Vermutung, die Hühner könnten sich im Stall ein Stelldichein geben, zerstob umgehend – auch dort keine Spur.

Es hat ein Weilchen gedauert, ehe Waigel dämmerte, was da zu nachtschlafender Zeit passiert sein muss. Denn es gab hinterm Haus in der Schulstraße in Steckweiler keinerlei Einbruchspuren. Wo auch: Der – oder die – Täter hatten ja leichtes Spiel. Sie mussten nicht mal ein Schloss knacken, nichts zerstören, um ihrer lebendigen Beute habhaft zu werden. Nun, auch ein Schloss am Voliere-Riegel hätte wohl nichts genützt. Der Züchter ist überzeugt: Da waren äußerst zielstrebige Diebe am Werk. Die auch genau wussten, was sie sie da unter den Nagel rissen. Darauf deutet schon die Auswahl der Beutetiere hin.

Orpington-Hühner sind es – zehn an der Zahl – die da des Nachts aus der Zuchtanlage im Bayerfeld-Steckweilerer Ortsteil verschwunden sind. In die enge Schulstraße – eine Sackgasse nahe der B 48, die an einem beschrankten Übergang der Alsenztalbahn in einen Feldweg mündet – müssen die Täter mit einem Wagen vorgedrungen sein.

Geräusche in der Nacht

„Das war schon dreist – hier bei uns standen allein drei Autos am Haus“, sagt Celvin Waigel kopfschüttelnd. Nachbarn haben eine Kamera vorm Haus, die allerdings nur einen engen Winkel auf dem eigenen Grundstück ausleuchtet. „Es war nichts zu erkennen, eine Frau hat aber gegen 1 Uhr was gehört ...“

Die Täter müssen geparkt haben, die Treppe neben dem Haus hinab aufs rückwärtige Grundstück marschiert sein. Es scheint ja nicht eben einfach, zehn Hühner abzutransportieren. Zetern die nicht, wenn nächtliche Ausflüge angesagt sind?

„Das ist ja das Problem“, sagt der erfahrene Züchter. Seine Hühner zicken nicht ’rum, wenn sie mal unter den Arm genommen, weggetragen, sogar mit dem Auto transportiert werden. Vor allem die Zuchthühner kennen die Prozedur, haben sie doch schon so einige Ausflüge zu Ausstellungen und Wettbewerben hinter sich.

Europameister schwer getroffen

Das muss so sein – in der Steckweilerer Schulstraße wohnt nämlich sogar ein Europameister. Diesen Titel hat Waigel als Züchter bei einer Rassegeflügel-Konkurrenz im vergangenen Jahr in den Niederlanden errungen. Die Orpington-Hühner sind eben etwas Besonderes: „Es gibt außer mir nur noch zwei Züchter mit Roten Orpingtons“, sagt Waigel, der auch weiße Tiere dieser Rasse hegt. Auch von denen fehlen Exemplare.

Einige sind Waigel noch geblieben. Aber dass die nun den Verlust durch fleißiges Brüten ausgleichen können, ist nicht zu erwarten. „Da sind ganze Zuchtlinien verschwunden“, merkt Waigels Lebensgefährtin und künftige Ehefrau Sarah Draisbach an. Der Diebstahl werfe die Zuchtbemühungen des Paares um gut fünf Jahre zurück.

Wer immer es war – er habe nichts davon, dass er jetzt Hühner von einem Wert im vierstelligen Eurobereich habe, ist Waigel überzeugt. „Wenn die Hühner auf einer Ausstellung auftauchen“ oder anderen Züchtern in Deutschland und europäischen Nachbarländern angeboten würden, falle das sofort auf. „Die wissen alle längst Bescheid.“