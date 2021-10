Nur knapp ist ein Senioren-Ehepaar aus dem Donnersbergkreis einem größeren finanziellen Schaden entgangen. Die 82-jährige Frau wurde nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag angeblich von ihrer Tochter angerufen, die ihr mitteilte, dass sie einen Verkehrsunfall hatte und dann sofort auflegte. Angebliche Polizeibeamte teilten ihr dann in einem weiteren Telefonat mit, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt war, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei, deren drei kleine Kinder nun alleine seien. Ihre Tochter befinde sich gerade bei der Staatsanwaltschaft im Verhör und sei nervlich völlig am Ende.

Um sie „freikaufen“ zu können, sollte das Ehepaar möglichst viel Geld oder Wertsachen übergeben. Nachdem die Senioren eine größere Bargeldsumme abgehoben hatten, fuhren sie nach einer weiteren Kontaktaufnahme durch die Täter zum Amtsgericht in Rockenhausen, um auf weitere Anrufe und die Nennung des Übergabeortes zu warten. Da das Amtsgericht bereits geschlossen hatte, entschlossen sich die Geschädigten glücklicherweise dazu, bei der Polizei nachzufragen. Dort klärte man sie dann über den Betrugsversuch auf.

Bei der „Schockanruf-Masche“ wollen die Telefonbetrüger den Verstand der Opfer sozusagen außer Kraft setzen und dadurch zu unüberlegtem Handeln verleiten. Den Opfern wird vorgetäuscht, dass sich eine geliebte Person in Gefahr befände und dringend finanzielle Hilfe bräuchte. Damit die Opfer nicht lange überlegen können, stehen meist bereits kurze Zeit nach dem Anruf fremde Personen vor der Haustür, um das Geld abzuholen.

Auch in Kirchheimbolanden gab es am Dienstag versuchte Telefonbetrügereien.