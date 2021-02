Für die Reinigung ihrer gepflasterten Einfahrt und der Terrasse wurden am Mittwoch einer 59-jährigen Frau 900 Euro in Rechnung gestellt. Diese Dienstleistung war ihr von drei Englisch sprechenden Männern angeboten worden. Nach erledigter Arbeit redeten diese derart auf die Frau ein, dass sie den Betrag schließlich widerwillig bezahlte. Der geforderte Arbeitslohn stehe nicht im Verhältnis zu der erbrachten Dienstleistung, so die Polizei. Diese hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben der Geschädigten waren die Männer mit einem weißen Transporter, wahrscheinlich mit britischem Kennzeichen, unterwegs. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug oder Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.