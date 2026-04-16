Die Segnung von zwei neuen Feuerwehrfahrzeugen hat zahlreiche Besucher in Dreisen angelockt. Hintergrund der Neuanschaffungen ist die Einstufung der Freiwilligen Feuerwehr in eine höhere Risikoklasse durch den Gesetzgeber in den vergangenen Jahren. Damit verbunden waren steigende Anforderungen, insbesondere im Bereich der technischen Hilfeleistung, etwa bei Verkehrsunfällen.

Die 29 aktiven Feuerwehrleute in Dreisen verfügen nun über ein modernes Hilfeleistungs-Löschfahrzeug, das unter anderem 1000 Liter Wasser mitführt und für vielfältige Einsatzlagen ausgestattet ist. Ergänzt wird der Fuhrpark durch einen neuen Mannschaftstransportwagen, der zusätzliche Einsatzkräfte schnell zur Einsatzstelle bringen kann.

Die Segnung übernahmen Pfarrer Josef Metzingen von der katholischen Kirche sowie Lektorin Ute Molter von der protestantischen Kirche.