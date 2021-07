Im Laufe des Mittwochs wurden der Polizei Rockenhausen gleich drei Verkehrsunfälle mit Unfallflucht gemeldet.

Zwischen 11 und 11.45 Uhr hat im Hofacker in Katzenbach ein Fahrzeug im Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Golf mit KIB-Kennzeichen am linken Außenspiegel beschädigt. Zwischen 11.30 und 12 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Niedermoscheler Straße in Alsenz geparkter roter Fiat Tipo mit ROK-Kennzeichen am Frontstoßfänger beschädigt – wahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Wagen. In diesem Fall hat ein Augenzeuge zwei ältere Männer beobachtet, die den Pkw ausgiebig begutachteten, sich dann aber vom Unfallort entfernten.

Der dritte Verkehrsunfall ereignete sich bereits am Dienstag zwischen 8 und 17 Uhr in Rockenhausen. Ein auf einem Parkplatz in der Rognacallee geparkter weißer Mazda CX30 mit ROK-Kennzeichen wurde wahrscheinlich ebenfalls von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug auf der Fahrerseite beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06361 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen zu wenden.