An der Anschlussstelle Freimersheim ( Verbandsgemeinde Alzey-Land) zur A63 hat es am Dienstag einen Unfall gegeben, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Eine Autofahrerin ist demnach gegen 13.15 Uhr von der Autobahn nach links auf die L401 eingebogen und hat dabei ein von links aus Richtung Kirchheimbolanden kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen. Beide Fahrzeuge sind zusammengestoßen.

Die Unfallverursacherin und die zwei Insassen des anderen Autos sind schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei mussten die Feuerwehren Freimersheim-Wahlheim und Alzey-Land-Süd bei einer Person das Autodach mit hydraulischem Rettungsgerät abtrennen. Der Rettungsdienst hat die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für Rettung, Aufräumarbeiten und Unfallaufnahme waren die L401 und die Anschlussstelle Freimersheim der A63 in Fahrtrichtung Mainz zeitweise gesperrt.