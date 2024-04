Beim Tennisclub Rockenhausen stehen zum Auftakt der Freiplatzsaison gleich drei Turniere an, zwei am Wochenende und eines am Maifeiertag.

Der TC 1964 Rockenhausen richtet zum Auftakt am kommenden Samstag ein Mixed-Turnier aus, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer liegen mit ihren Leistungsklassen teilweise nur knapp unter der deutschen Rangliste. Spitzentennis ist somit quasi schon garantiert. Am Sonntag findet ein Seniorinnen- und Senioren-Doppelturnier der Ü40 auf der TCR-Anlage statt. Am Mittwoch, 1. Mai gibt es dann ein stark besetztes Turnier der männlichen Altersklasse U12, bei dem unter anderem auch Starter aus dem Saarland dabei sind.