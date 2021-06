Übungen für die Balance, Wanderungen, eine Stadtrallye durch Rockenhausen oder Schnupper-Tanzkurse wie Line Dance – das sind nur einige der Angebote, die die Donnersberger Vereine und Institutionen an den rheinland-pfälzischen Bewegungstagen vom 18. bis 20. Juni anbieten. Die Angebote sind kostenlos, man muss sich aber vorher anmelden.

Ein Quiz, kurze Bewegungsübungen oder einfach nur ein Spaziergang im Freien sind Teile einer Stadtrallye, veranstaltet von der Stadt Rockenhausen und der Gemeindeschwester plus. Sie kann von 10 bis 16 Uhr am Freitag, 18. Juni, absolviert werden und führt durch die Innenstadt, an Schloss- und Marktplatz vorbei.

Die Tanzsportgemeinschaft Kirchheimbolanden lädt Tanzinteressierte ab 16 Jahren dazu ein, am Freitag, 18. Juni, von 18.30 bis 19.30 Uhr an der Bühne im Schlossgarten mit ihnen zu tanzen. Line Dance steht auf dem Programm. Der Schnupper-Kurs wird auch auf Zoom übertragen, sodass auch von zuhause mitgetanzt werden kann.

Freitag: Nordic Walking und Fußball

Mit einem Programm über drei Tage beteiligt sich auch die TSG Zellertal an den landesweiten Bewegungstagen, die die Initiative „Land in Bewegung“ veranstaltet. Los geht’s am Freitag, 18. Juni, von 17 bis 19 Uhr auf dem Freizeitgelände in Einselthum. Das dortige Motto lautet „In Balance bleiben“ – es gibt einen Balance-Parcours, Übungen für das Gleichgewicht und für die Beweglichkeit werden vorgestellt. Auch Balance-Geräte können ausprobiert werden. Das Angebot richte sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen, erklärt Vorsitzender Wolfgang Dörr. „Ab 18 Uhr kann man auf dem Fahrradweg Richtung Albisheim eine 7,5 Kilometer lange Walking- oder Nordic-Walking-Strecke absolvieren.“ Start ist am Anfang des Radweges unter der Fußgängerbrücke. Durch eine entsprechende Zeitmessung, kann die Strecke auch für das Sportabzeichen gewertet werden.

Samstag: Verschiedene Sportarten testen

Am Samstag, 19. Juni, möchten sich Kinder und Trainer der D-Jugend auch an den Bewegungstagen beteiligen und organisieren von 13 bis 15 Uhr in Zellertal auf dem Sportplatz ein Sportprogramm mit verschiedenen Stationen. Es können Punkte im Torwart-Cup, Dribbel-Cup, Sprint-Cup, Koordinations-Cup und als Pass- und Schützen-König gesammelt werden.

Die TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden bietet am Samstag, 19. Juni, Kindertanzen für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahre (14 bis 15 Uhr) und Zumba (15.15 bis 16.15 Uhr). Beide Einheiten finden auf der Bühne im Schlossgarten sowie bei Zoom statt.

In Weitersweiler können von 15 bis 18 Uhr unterschiedliche Sportarten ausprobiert werden: Boule, Tischtennis, Schach und Basketball stehen zur Wahl. Zudem gibt es einen Geocache zu lösen. Los geht es „Am Spielplatz“ beziehungsweise am Mehrgenerationenplatz.

Sonntag: Geführte Wanderung und Beweglichkeitstraining

Bereits um 9.30 Uhr startet die TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden am Sonntag, 20. Juni, mit Fitnessübungen der sogenannten Strong Nation. Bei der einstündigen Einheit stehen Eigengewichts-, Muskelaufbau-, Kardio- und Plyometrieübungen im Vordergrund. Das Mindestalter zur Teilnahme ist 16 Jahre.

In Rockenhausen beginnt um 10 Uhr die Bänkeltour, eine geführte Wanderung über 16 Kilometer. Sie führt an etwa 40 Rastbänken vorbei. Treffpunkt ist am Wanderbahnhof.

Die TSG Zellertal bietet ab 12 Uhr ein Beweglichkeitstraining für den Alltag an. Am Sportplatz Zellertal werden verschiedene Übungen zum Mitmachen gezeigt. Angesprochen sind alle Altersgruppen. Zwischen 13 und 14 Uhr kann auf dem Fahrradweg Richtung Albisheim die Ausdauer trainiert werden. Für das Sportabzeichen können 3000 Meter gelaufen werden und der Fahrrad-Sprint über 200 Meter mit fliegendem Start kann für das Sportabzeichen absolviert werden. Im Anschluss (14 bis 16 Uhr) können auf dem Sportplatz die technischen Disziplinen und der Sprint für das Sportabzeichen geübt oder abgenommen werden.

Mitmachen bei der Coin-Jagd und dem Bewegungsstock

Zwei weitere Programmpunkte, die unabhängig von den Bewegungstagen genutzt werden können, sind die Coin-Jagd mit monatlich wechselnden Fundorten für die Münzen sowie der Bewegungsstock. Der Wanderstab soll von möglichst vielen Menschen auf einem Stück ihrer Wanderung mit sich getragen werden und dann für den nächsten Finder wieder abgelegt werden.

Da alle Angebote unter den geltenden Corona-Beschränkungen stattfinden, ist eine Anmeldung zuvor in jedem Fall notwendig.

Den Flyer mit allen Angeboten und Anmeldemodalitäten gibt es zum Downloaden unter www.land-in-bewegung.rlp.de/fileadmin/Land-in-Bewegung/Fotos_Projekte/Bewegungstage_2021/Programmhefte_PDFs/Pfalz.pdf