Das Gymnasium in Winnweiler, die BBS in Rockenhausen und die Realschule plus in Kirchheimbolanden werden erneut ausgezeichnet. Vergabe seit 2009 an nahezu alle Schulen des Kreises.

Gleich drei Schulen dürfen sich dieser Tage freuen, weiterhin zertifizierte Träger des „Berufswahl“-Siegels des Kreises zu sein. Im vergangenen Jahr wurden die Georg-von-Neumayer-Realschule