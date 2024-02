An diesem Samstag finden in Flonheim die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Kunstradfahren in der Altersklasse U19 statt.

Mit dabei sind ab 14 Uhr Lea Baum, Svenja Köth und Emma Lickes aus der Kunstradriege des Radfahrer-Vereins Bolanden (RVB). Die drei Kunstradsportlerinnen hatten sich bei den vorangegangenen Bezirks- und Pfalzmeisterschaften für diese Veranstaltung qualifiziert.

Sie gehen gut vorbereitet mit Zuversicht in den Wettkampf und werden sich mit den zwölf besten Sportlerinnen aus Rheinland-Pfalz messen.