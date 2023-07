Zwei Athletinnen und ein Athlet traten für den SV Börrstadt bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Leichtathleten in Zweibrücken an. Mit einer Goldmedaille und zwei Bronzemedaillen traten sie den Heimweg an.

Jonte Jauß übertraf beim Kugelstoßen seine bisherige Bestmarke und wurde mit 12,39 Meter Rheinland-Pfalz-Meister der M14. Im Weitsprung konnte er indes nicht an seine Bestleistung anknüpfen und wurde mit 5,21 Meter Dritter. Im 100-Meter-Lauf kam er als Sechster ins Ziel, konnte dabei seine Bestzeit von 12,88 Sekunden aus dem Vorlauf nicht wiederholen. Auf einen Start im Speerwurf, bei dem er bei den süddeutschen Meisterschaften noch Sechster geworden war, musste er wegen Problemen in der Schulter verzichten.

Clara Kunze trat bei den W15 im Dreisprung an, einer technisch wie kräftemäßig anspruchsvollen Disziplin. Mit 8,41 Meter konnte sie ihre eigenen Erwartungen nicht ganz erfüllen und belegte am Ende den dritten Platz. Jördis Jauß (Jahrgang 2010) trat in der W14-Altersklasse in ihren beiden Spezialdisziplinen an. Umso erstaunlicher war ihr Abschneiden. Im Kugelstoßen erreichte sie den Endkampf und belegte am Schluss den siebten Rang. Im Wettkampf im Speerwerfen entriss ihr eine Konkurrentin mit dem letzten Wurf den dritten Rang. So wurde sie am Ende noch Vierte.