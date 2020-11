Die Anzahl der positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getesteten Personen im Donnersbergkreis ist bis Montagnachmittag auf 301 gestiegen. Seit Sonntag sind damit drei bestätigte Fälle hinzu gekommen. Erstmals seit Tagen ist der Inzidenzwert – also die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner – leicht gesunken: von 94,3 am Vortag auf 86,3. Er liegt aber immer noch deutlich in der ab 50 beginnenden höchsten Gefahrenstufe (Rot).

219 Personen gelten mittlerweile als genesen, neun Menschen sind bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Somit sind im Landkreis derzeit 75 Infektionsfälle bekannt. Bei der Verteilung nach Verbandsgemeinden liegt Eisenberg nach wie vor mit 22 Fällen an der Spitze, die wenigsten Infektionen liegen derzeit mit sechs in Göllheim vor.

Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – wie folgt dar: Donnersbergkreis 402, Rheinland-Pfalz 513, Deutschland 654.