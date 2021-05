Auch den dritten Tag in Folge bleibt die Corona-Ampel im Donnersbergkreis auf Grün. Das Gesundheitsamt registrierte drei neue Sars-CoV-2-Infektionen. Damit ist die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen seit Beginn des Ausbruchsgeschehens auf 2537 angestiegen, davon gelten 2411 Personen als genesen. Nach aktuellem Stand sind 61 aktive Infektionsfälle bekannt; ein Patient wird im Krankenhaus behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 19,9. Am wenigsten Fälle gibt es zur Zeit in der VG Winnweiler, auch die Verbandsgemeinden Eisenberg, Göllheim und Nordpfälzer Land liegen unter zehn aktiven Infektionen. Nur in der VG Kirchheimbolanden bleibt die Anzahl der Fälle über 30.

Im Vergleich mit Land und Bund stellen sich die Fallzahlen im Donnersbergkreis – hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – wie folgt dar: Donnersbergkreis: 3368 Fälle, Rheinland-Pfalz: 3717 Fälle, Deutschland: 4406 Fälle.