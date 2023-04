Unter dem Motto „Drei auf einer Couch“ kommen Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl mit einem eigenen Bühnenprogramm nach Ruppertsecken. Die aus der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ des SWR bekannten Moderatoren treten am Samstag, 22. April, 19.30 Uhr im Bürgerhaus auf.

Bei dem Format „Drei auf einer Couch“ geht es um einen Blick hinter die Kulissen – und um Unterhaltung. Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl erzählen von ihrer Arbeit im TV-Studio, setzen aber auch eigene Themen. So gibt es eine poetisch- musikalische Lesung, Gedanken über Lebensfreude und Lebenskrisen oder mörderische Geschichten über Begegnungen beim Wandern: Letztere hatte Holger Wienpahl im März bereits vor ausverkaufter Kulisse in der Gemeindebücherei Alsenz vorgetragen, wo die Lesung aus seinem Buch „Das Wandern ist des Mörders Lust“ bestens ankam.

Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl können an diesem Abend aber auch besondere Erinnerungen an das höchstgelegene Dorf der Pfalz Revue passieren lassen: an das Jahr 2007, als Ruppertsecken Teilnehmer der Spieleshow „Hammerdorf“ der „Landesschau Rheinland-Pfalz“ war und ins Finale kam.

Karten für „Drei auf einer Couch“ am 22. April im Bürgerhaus Ruppertsecken (Einlass 18.30 Uhr, Beginn 19.30 Uh) gibt es im Vorverkauf online hier im RHEINPFALZ-Ticketshop, bei Officestar Enders in Kirchheimbolanden, bei der Verbandsgemeindeverwaltung oder bei Mork Team in Rockenhausen sowie unter Hotline: 069 902839 86.