Am Samstag, 3. Juni, bieten die Förster Dieter Gass und Franz Kern eine geführte Mountainbike-Tour durch die Wälder um Göllheim und Ramsen an. Treffpunkt ist um 14 Uhr die Festhalle Haus Gylnheim in Göllheim. Bei dieser Tour werden Wege befahren, die schon die Nonnen und Mönche im Mittelalter nutzten, um die drei ehemaligen Klöster besuchen, zu denen die Tour führt. Auf der Streckenlänge von 30 Kilometern werden etwa 500 Höhenmeter überwunden; im Vordergrund stehen die gemeinsame Aktivität und der thematische Austausch, weniger die sportliche Herausforderung. Die Teilnehmer sollten mit Helm und einem geländetauglichen Fahrrad oder E-Bike ausgestattet sein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldeschluss ist der 28. Mai. Im Anschluss bietet sich noch die Möglichkeit, im Goldenen Ross in Göllheim einzukehren. Weitere Informationen und Anmeldung beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Tel. 06352-1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de.