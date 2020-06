Beim Zusammenstoß zweier Motorräder auf der Bundesstraße 48 wurden am Montagnachmittag zwei Jugendliche schwer und eine Jugendliche leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen bremste die 16-jährige Fahrerin des voranfahrenden Krades plötzlich stark ab, so dass es zu einem Auffahrunfall mit dem nachfolgenden Krad kam. Dessen 16-jährige Fahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ihre 16-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die vorausfahrende Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die B48 war für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Winnweiler gesperrt.