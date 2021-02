Ende Februar finden an der Berufsbildenden Schule Donnersbergkreis in Eisenberg und Rockenhausen Infoveranstaltungen zu den verschiedenen Schulformen statt, die nach 9. oder 10. Klasse ab August besucht werden können.

Am Montag, 22. Februar, wird in Eisenberg (Martin-Luther-Straße 18) um 18 Uhr über die verschiedenen Bildungsgänge informiert. Ausschließlich in Eisenberg gibt es Altenpflegehilfe, Pflegefachkraft sowie Heilerziehungspflege. Um 19.30 Uhr startet die Information zum Beruflichen Gymnasium.

Keine Anmeldung erforderlich

Am Dienstag, 23. Februar, finden in Rockenhausen (Alleestraße 8) um 18 Uhr Infoveranstaltungen zu Bildungsgängen statt, die in Rockenhausen und Alsenz angeboten werden. Eine Anmeldung zu den Terminen ist nicht erforderlich. Sollten mehr Interessierte kommen, können zwei Infoveranstaltungen parallel stattfinden.

Am Mittwoch, 24. Februar, gibt es um 17 Uhr einen Online-Informationsabend. Die Zugangsdaten gibt es telefonisch über die Sekretariate und im Internet.