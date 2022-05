Mit einem spitzen Gegenstand haben bislang Unbekannte am Freitag, 27. Mai, zwischen 19.45 und 21 Uhr drei in der Bolander Parkallee abgestellte Autos zerkratzt und dabei erheblich beschädigt. Die Wagen waren nach Polizeiangaben vor dem Anwesen 2b geparkt. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Kirchheimbolanden unter Telefon 06352 9110.