Schulleiter Dirk Melzer:

Warum sollten sich Viertklässler für die IGS in Rockenhausen entscheiden?

Weil wir ein ganz breites System haben mit ganz vielen Möglichkeiten für die Entwicklung der Kinder. Und man muss sich nicht frühzeitig festlegen, in welche Richtung es mit dem Schulabschluss geht. Durch die Differenzierungen bieten wir die Möglichkeit, dass man mit unterschiedlichen Begabungsschwerpunkten arbeiten kann.

Was würden Sie gerne noch verändern oder verbessern?

Ich hätte gerne noch ein neues Wahlpflichtfach: Kommunikation und Medien. Da sind wir jetzt gerade dran. Ich hätte auch gerne ein besseres Sportstättenangebot. Die Donnersberghalle ist eine Mehrzweckhalle, die oft für andere Dinge gebraucht wird. Da könnten wir ein stärkeres Angebot haben, was dann auch neue Möglichkeiten eröffnet. Baulich würde ich hier gerne einiges verändern.

Was ist das Beste?

Alles. Die Vielfalt. Wir haben ein wirklich gutes Kollegium mit einem guten Zusammenhalt, das trifft man auch nicht überall. Ich denke schon, dass wir da ganz gut aufgestellt sind.

Schülersprecher Ruben Buschmeyer:

Warum sollten sich Viertklässler für die IGS in Rockenhausen entscheiden?

Weil sie bei uns zum einen sehr viele Möglichkeiten haben, was die Abschlüsse betrifft. Das ist schon mal ein großer Vorteil und man muss sich nicht gleich entscheiden. Ich war zum Beispiel in der Bläserklasse, habe dort ein Instrument gelernt und so ein anderes Hobby als nur Fußball ausprobiert. Ich finde, wir haben eine sehr verbundene Schülerschaft, zum Beispiel, was Veranstaltungen betrifft. Da bekommen wir immer sehr viel Rückenwind. Auch Leute, die in der Oberstufe dazukommen, finden sehr schnell Anschluss.

Was würdest du an deiner Schule gerne noch verändern oder verbessern?

Das ist gar nicht einfach. Aus der Perspektive der Schülersprecher versuchen wir schon länger, die Kommunikation unter den Schülern noch ein bisschen zu stärken. Sonst läuft es ganz gut.

Was ist das Beste?

Am besten gefällt mir, dass ich immer die Option hatte, das zu machen, was ich machen möchte.