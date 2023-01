Ein Hauch Skandinavien weht durch Rosenthal: Im Kerzenheimer Ortsteil findet am Samstag, 17.30 Uhr, bei der Feuerwehr ein Knutfest statt. Was es damit auf sich hat, darüber sprach Helmut Dell mit den beiden Organisatoren Tobias und Johannes Eckel. Die beiden Brüder sind bei der Feuerwehr aktiv und unterstützen die Jugendfeuerwehr.

In Rosenthal sind sie etwas früher dran als in Skandinavien. Denn dort wird das Knutfest erst am 13. Januar gefeiert. In Schweden, Norwegen und Finnland feiert man damit den letzten Tag der 20-tägigen Weihnachtszeit. Die Familien schmücken ihre Weihnachtsbäume ab, wobei die Kinder ganz viele Süßigkeiten entdecken. Abends werden die Bäume dann beim Knutfest verbrannt. Eine große Gaudi. Die jetzt nach Rosenthal übergeschwappt ist.

Ein Knutfest in Rosenthal. Wie kommt es dazu?

Seit über 20 Jahren sammeln wir von der Jugendfeuerwehr oder von der Feuerwehr nach den Heiligen Drei Königen die Weihnachtsbäume ein. Für den Abtransport bekommen wir von den Leuten kleine Spenden, die wir für die Jugendarbeit ausgeben. Die Bäume wurden dann irgendwann verbrannt. Vor einigen Jahren haben wir den Feuerwehrkollegen in Weitersweiler über die Schulter geschaut, die damals schon ein Knutfest hatten. 2017 machten wir aus dem Weihnachtsbaumverbrennen ein Knutfest.

Wie war die Resonanz ?

Je nach Witterung hatten wir richtig große Resonanz. Über den Abend verteilt kamen immer einige hundert Gäste. Wenn in Rosenthal gefeiert wird, ist immer was los,

Was wird bei dem Fest geboten?

Bei den ersten Festen hatten wir eine große Schar von Helfern. Damals konnten wir sogar geordnet nach Kindern und Erwachsenen, einen Weihnachtsbaum-Weitwurf organisieren. Das ist sehr aufwendig und weil es ja in der Dunkelheit stattfindet, auch an technische Rahmenbedingungen geknüpft. Das klappt diesmal leider nicht. Unser Fest beginnt gegen 17.30 Uhr. Wir haben auf der Grünfläche hinter der Feuerwehr die gesammelten Weihnachtsbäume aufgehäuft, die dann kontrolliert abgefackelt werden. Rings um das Gerätehaus gibt es dann Verpflegungsstände für Essen und Trinken.