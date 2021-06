Über gleich drei Betrugsversuche per Telefon an einem Tag informiert die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden. So habe sich am Dienstag zweimal eine junge Frau bei den Angerufenen als Enkelin ausgegeben und behauptet, sie sei in einen Unfall verwickelt gewesen. Im dritten Fall hat ein vermeintlicher Polizist einen angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft vorgeschoben. Alle potenziellen Opfer haben den Trick jedoch durchschaut und das Gespräch sofort beendet.