Falls es das Wetter zulässt, werden am Freitag drei stattliche Bäume gefällt, die bisher den Teich im Schlossgarten säumten. Wenn dort in nächster Zeit die lange erwarteten Sanierungsarbeiten losgehen, haben die grünen Riesen keine Überlebenschancen mehr.

„Es ist bedauerlich, aber unumgänglich“. Tatjana Fuchs, in deren Zuständigkeitsbereich in der Verbandsgemeinde auch der Schlossgarten fällt, stützt sich bei allen Entscheidungen auf das Fachwissen eines Dendrologen. „Eine Fällung ist unvermeidbar“, schreibt der zurate gezogene Sachverständige Rainer Gerber in seinem Gutachten. Die Bäume sind im Laufe der Jahre dem Teich mit ihrem ausufernden Wurzwerk zu nahe gekommen. Dieses ragt deutlich in das Teichbecken und würde bei dessen Sanierung nach Einschätzung des Experten auf jeden Fall massiv beschädigt. Zudem sind alle drei Bäume auch derzeit schon nicht im besten Gesundheitszustand.

Laut Gutachten müssen folgende Bäume am Teichrand weichen: Ein zwei-stämmiger Feldahorn (Acer campestre) mit einem Stammdurchmesser von 50 Zentimetern und einer Höhe von 22 Metern. Der Baum, so Gerber, sei „in seiner Vitalität geschädigt mit deutlich gestörtem Wachstum, an beiden Stämmen ist jeweils eine große Ausbruchstelle vorhanden“. Er stehe zudem direkt am Wassereinlauf, sodass sein Wurzelwerk durch die geplanten Baumaßnahmen gravierend beschädigt werde, „daher ist eine Fällung unvermeidbar“, so der Dendrologe.

Ihre Nähe zum Teich wird auch einer Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) zum Verhängnis. Mit einem Stammdurchmesser von 70 Zentimetern, einer Höhe von 20 Metern und einer Weite von zwölf Metern sei auch bei ihr die Vitalität bereits jetzt erheblich vermindert, nahezu alle Blätter seien nekrotisch, also mit abgestorbenen Anteilen. Ein Großteil der Wurzel dieser Rosskastanie befinde sich in der Teichböschung, sodass das Wurzelwerk durch die geplanten Baumaßnahmen mit Erneuerung der Böschung und Teichkrone gravierend beschädigt werde. Auch eine Wurzelsperre, so Tatjana Fuchs dazu, könne den Baum nicht mehr retten.

Der dritte grüne Veteran, von dem die Schlossgartenliebhaber Abschied nehmen müssen, ist eine mehrstämmige Eibe (Taxus baccata) mit einem Stammdurchmesser von 35 Zentimetern und einer Höhe von zwölf Metern. Zwar sei deren Vitalität noch zufriedenstellend, da sie jedoch direkt auf der Teichkrone stehe und sowohl Stock als auch Wurzelwerk durch die geplanten Baumaßnahmen gravierend beschädigt würden, sei auch in diesem Fall die Fällung unvermeidbar, heißt es in dem Gutachten des Baumfachmannes.