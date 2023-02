Glück im Unglück hatten die Insassen der drei beteiligten Autos bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag. Gegen 13 Uhr befuhr ein Fahrzeug die L394 von Sippersfeld in Richtung Standenbühl. Im Bereich der Bahnunterführung kollidierte es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dabei wurde der Wagen abgebremst, so dass ein drittes Fahrzeug in den Unfall verwickelt wurde. Alle Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon. Die L394 war während der Bergungsarbeiten für den kompletten Verkehr gesperrt. Aufgrund der Erstmeldung des Unfalls wurde gleichzeitig Feuerwehren der Verbandsgemeinden Göllheim und Winnweiler zu dem Einsatz alarmiert.