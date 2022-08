Einen größeren „Fahndungserfolg“ erzielte die Polizei in Rockenhausen am Donnerstag. In einer Wohnung traf sie drei Jugendliche an, die als vermisst gemeldet worden waren.

Als Polizeibeamte eine Wohnung in Rockenhausen überprüften, trafen sie dort auf das gesuchte und vermisst gemeldete 14-jährigen Mädchen, das aus einem Kinderheim im Landkreis Birkenfeld weggelaufen war. Es war in Begleitung einer 17-Jährigen, die ebenfalls aus dem Kinderheim ausgebüxt war. Bei den beiden war auch ein 17-jähriger Junge, der im Kreis Euskirchen lebt und dort als vermisst gemeldet worden war. Die drei Jugendlichen wurden in Gewahrsam genommen. Die beiden 17-Jährigen wurden von Erziehungsberechtigten bei der Polizei abgeholt. Das 14-jährige Mädchen wurde an den Bereitschaftsdienst des Jugendamtes der Kreisverwaltung Donnersbergkreis übergeben und soll in einer anderen Einrichtung untergebracht werden.