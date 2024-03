Am Samstag, 8. Juni, 19.30 Uhr kommen die Moderatoren Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl der SWR-Landesschau in die Alsenzer Nordpfalzhalle. Es geht laut Pressemitteilung zum Beispiel um Fragen wie: Was machen TV-Moderatoren eigentlich, wenn die Kamera aus ist? Verfügen sie im Privatleben über die gleichen Entertainment-Qualitäten oder geht es abseits der Kamera ruhiger zu? Die „Drei auf einer Couch“ gestatten amüsante Einblicke hinter die Kulissen der „Landesschau Rheinland-Pfalz“.

Ob eine poetisch musikalische Lesung, Gedanken über Lebensfreude und Lebenskrisen, oder mörderische Geschichten über Begegnungen beim Wandern: Das Programm von Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl soll einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend bieten. Gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land und der Ortsgemeinde Alsenz stellt das Team der Alsenzer Gemeindebücherei diesen Abend auf die Beine. Es wird auch ein kulinarisches Angebot geben.

Info

Die Eintrittskarten für 15 Euro gibt es bei den Vorverkaufsstellen Bestellservice Josefczyk, Hauptstraße 66 in Alsenz, und bei der VG-Verwaltung in Rockenhausen sowie an der Abendkasse für 18 Euro. Es gilt freie Platzwahl.