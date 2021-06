Rundum zufrieden zeigt sich der Kirchheimbolander Stadtbeigeordnete Jamill Sabbagh mit dem Verlauf der Dreck-Weg-Tage. An zwei Samstagen haben zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mitgeholfen, die Kleine Residenz von Müll zu befreien. Aber nicht nur das.

Denn, wie Sabbagh im RHEINPFALZ-Gespräch betont, bereits im Vorfeld des zweiten Sammeltages „waren viele Personen privat unterwegs – deshalb hatten wir am Samstag nicht mehr so viel zu tun“. Dennoch ist wieder einiges an Unrat zusammengekommen. Zwölf Personen haben das Gebiet um die Firma Borg Warner, das Schulzentrum und das Kibobad abgesucht. Auch vielgenutzte Fußwege sind gesäubert worden.

Zehn Säcke voll Müll waren das Ergebnis des zweiten Tages; 40 Säcke waren es dieses Jahr insgesamt – plus der von Privatleuten gesammelte Abfall. Mit Stolz verweist Sabbagh darauf, dass die Dreck-Weg-Tage eine „Ansteckungsaktion“ seien, da viele Menschen mit angepackt und etwas zur Säuberung beigetragen hätten. Die Leute seien mit offenen Augen durch die Stadt gelaufen und hätten darauf geachtet, Müll zu reduzieren. Somit sei die Initiative wieder ein voller Erfolg gewesen.

Viele positive Reaktionen

Das zeigten auch die Reaktionen, die von „Die Stadt sieht sauberer aus“ über „Eine super Aktion“ bis hin zu „Was für eine tolle Sache“ reichten. Dies sei zugleich eine schöne Belohnung für alle Beteiligten. Klar, dass es auch 2022 Dreck-Weg-Tage geben soll – dann hoffentlich ohne Corona-Regeln, die dieses Jahr das gemeinsame Abschlussessen samt Austausch über die gefundenen „Schätze“ verhinderten. Somit bleibt die Vorfreude auf die nächste Auflage.