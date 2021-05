Der erste Kirchheimbolander Dreck-Weg-Tag ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Insgesamt 49 Personen, darunter viele Gruppen und Familien, sammelten am Samstag fleißig an unterschiedlichen Stellen den Müll. Egal ob im Schlosspark oder auf dem Schillerhain, überall wurden sie fündig und befüllten so zwei Lkw mit Müllsäcken. Das Resultat aus der Aktion für Klein und Groß – eine saubere Stadt.

Auch am kommenden Samstag, 5. Juni, wollen die Gruppen wieder losziehen. Weitere Sammelbegeisterte sind für den zweiten Dreck-Weg-Tag herzlich willkommen und können sich beim Beigeordneten Jamill Sabbagh, per E-Mail an J.Sabbagh@t-online.de oder telefonisch unter 0171 2654217, anmelden.