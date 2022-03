Der diesjährige Dreck-weg-Tag der Stadt Kirchheimbolanden war ein großer Erfolg: Der gesammelte Müll füllte einen ganzen Container. Mit großem Engagement waren auch die Schüler der fünften Klassen der Georg-von-Neumayer-Schule beim Mülleinsammeln dabei.

Die Aktion „Dreck-weg-Tag“ fand dieses Jahr an zwei Tagen statt. Am Samstag sammelten Mitglieder der Parteien und Vereine den Müll im Stadtzentrum, bereits am Freitag beteiligte sich die jüngere Generation: Neben der Grundschule und den Kitas Ritten und Louhans nahmen auch die fünften Klassen der Georg-von-Neumayer-Schule an der Aktion teil.

Zu Beginn hielt Sophia Herrmann, die pädagogische Leiterin der Klassenstufen 5 und 6, eine kurze Ansprache, in der sie die Schüler auf die besondere Bedeutung der Dreck-weg-Aktion hinwies: „Wir tun etwas Soziales, weil wir Müll aufsammeln, der uns nicht gehört“, erklärte sie. Anschließend bekamen die Schüler Zangen, Müllsäcke und Handschuhe. Verteilt auf sechs Sammelgebiete rund um das Schulzentrum machte sich jede Klasse auf den Weg.

Ein Zaun und ein Einkaufswagen

Entlang der Fußgängerwege fand sich einiges, was dort nicht hingehört. Die Schüler erledigten ihre Aufgabe sehr gewissenhaft: Jede Flasche, jede Plastiktüte, jedes Taschentuch wurde pflichtbewusst im Müllsack verstaut und mitgenommen. Auch der Sinn der Aktion war ihnen allen bewusst: „Es ist sehr gut für die Umwelt, wenn kein Müll auf der Straße liegt“, bemerkte Xenia aus der 5d. Das fand auch Maxi und ergänzte: „Außerdem hat es Spaß gemacht.“ In einem Gebüsch fand die Klasse sogar ein Zaun-Teil, welches dort achtlos hineingeworfen worden war. Sofort machten sich die Schüler daran, es herauszuziehen, und trugen es bis zur Schule, wo bereits ein Kleinlaster darauf wartete, den gesammelten Müll mitzunehmen. Am Ende des Tages war das Fazit ausschließlich positiv: „Das macht Spaß, das können wir öfter machen“, findet Zeynep. Auch Sophia Herrmann freut sich über das Engagement ihrer Schüler.

Stadt sieht jetzt sauberer aus

Am Samstag war der Dreck-weg-Tag ebenfalls vom Erfolg gezeichnet: Mitglieder der Vereine und Parteien, unter anderem der CDU, SPD, und den Grünen, suchten entlang der vorgegebenen Strecken nach Unrat. Der größte Fund war ein Einkaufswagen, der zum Einzelhändler zurückgebracht wurde. Als Dankeschön wurde den Teilnehmern Getränke gespendet. „Es war nötig“, bilanzierte Organisator Jamill Sabbagh am Ende der Aktion. Dies bestätigt sich: Das Resultat ist ein ganzer Container an Abfall. Insgesamt zählte Jamill Sabbagh etwa 200 Teilnehmer – überdurchschnittlich viele im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Sabbagh freute sich, dass so viele Menschen bereit waren anzupacken, und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Die Stadt sieht wieder ein bisschen sauberer aus.“