Der Gemeinderat darf in seinen Forderungen nach einer umweltverträglichen Lösung nicht nachlassen!

Das Verfahren zur Überplanung des einstigen Industriekomplexes Kupferschmelz im Winnweilerer Ortsteil Hochstein ist noch nicht angelaufen – und gerät schon ins Stocken. Der Investor muss sich dabei den Vorwurf gefallenlassen, dass alle Angaben, die er in seinem Nutzungskonzept bislang gemacht hat, viel zu vage sind. Da musste selbst der von ihm beauftrage Planer bei manchen Nachfragen passen und versprechen, das Konzept nachzuarbeiten.

Die Kritik aus allen Fraktionen war deshalb sehr berechtigt. Weder ist genau geklärt, welche Betriebe sich ansiedeln sollen, noch, in welchem Umfang es sich um Recyclinganlagen handelt. Staub, Lärm und Dreck bis hin zu vom Wind verwehtem Plastik dürften Folgen sein, die für Hochstein zu erwarten sind.

Unklar ist in dem Zusammenhang auch, welche der Betriebe, die bereits jetzt auf dem Gelände arbeiten, bleiben werden, und welche nicht. Offen blieb auch die Frage des Brandschutzes.

Die Mitglieder des Gemeinderats haben ihre Finger in viele offene Wunden gelegt. Alle am Ratstisch sind jetzt gefragt, in ihren Bemühungen nicht nachzulassen, und eine umweltverträgliche Lösung für das Gelände einzufordern. Klar Stellung beziehen, vor allem im Sinn der Hochsteiner in der Nachbarschaft, das muss oberste Maxime für alle künftigen Entscheidungen in diesem Verfahren sein.