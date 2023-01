Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines dunklen SUV, der am Sonntag auf der K43 bei Sippersfeld durch Drängelei einen Unfall verursacht hat. Zwei Frauen wurden dabei leicht leicht verletzt.

Eine 82-Jährige aus dem Donnersbergkreis war nach Polizeiangaben gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto von Börrstadt Richtung Sippersfeld unterwegs, als sie vom Fahrer eines nachfolgenden SUV – laut Aussage der Frau ein „junger Mann“ – durch dichtes Auffahren und Lichthupe genötigt wurde. Kurz vor Sippersfeld wollte die Seniorin an der Zufahrt eines Feldwegs rechts heranfahren, um den Drängler vorbeizulassen. Dieser habe jedoch so riskant überholt, dass die Frau erschrocken und gegen eine Leitplanke gestoßen ist. Der Verursacher ist weiter gefahren, ohne sich um den Schaden – rund 4000 Euro – zu kümmern.

Die 82-Jährige und ihre 37-jährige Beifahrerin sind bei dem Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise zu dem gesuchten Wagen an die Polizei in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.