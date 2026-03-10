Bei den südwestdeutschen Meisterschaften gelang Thomas Müller von der TSG Zellertal ein überraschender zweiter Platz. Silke Ermel wurde ihrer Favoritenrolle gerecht.

„Drei Spiele waren dann doch deutlich und das Spiel gegen meine Doppelpartnerin Sabine Blau war dann schon enger“, freute sich Oberligaspielerin Silke Ermel über ihren Gewinn der südwestdeutschen Meisterschaft. Bei den Seniorinnen 55 gab Ermel insgesamt nur einen Satz, eben gegen Sabine Blau (TTSV Saarlouis-Fraulautern) ab und holte sich deutlich den Turniersieg. Im Modus jeder gegen jeden setzte sie sich bei fünf Teilnehmerinnen durch, womit sie sich bereits für die deutschen Titelkämpfe qualifizierte – was für sie schon fast zum gewohnten Bild der vergangenen Jahre gehört.

Im Doppel siegte Ermel an der Seite der Saarländerin Sabine Blau gegen Kornelia Braun/Christiane Kaiser (beide SG Langenhahn) deutlich in drei Sätzen und machte das Double perfekt. „Ich freue mich natürlich, dass ich es geschafft habe, zweimal Südwestmeister zu werden“, meinte Ermel nach dem Turnier, bei dem sie als Favoritin angetreten war. Schon vor dem Wochenende wurde klar, dass Sylke Bayer (TSG Zellertal) bei den Seniorinnen 50 gar nicht zum Wettbewerb antreten muss. Denn in ihrer Altersklasse hatten nur zwei Teilnehmerinnen gemeldet. Da für das Saarland, Rheinhessen, das Rheinland und die Pfalz aber mindestens zwei Plätze bei den nationalen Meisterschaften zur Verfügung standen, hatte Oberligaspielerin Bayer nicht bei den Südwestdeutschen antreten müssen, um sich zu qualifizieren.

Müller überraschte im Doppel

Anders war dies bei Stefan Müller von der TSG Zellertal. Bei den Senioren 65, die bereits am vergangenen Samstag spielten, hatte Müller mit Uli Klicker (TTC Oberwürzbach) und Berthold Ehrhart (TTC Dahn) zwei ungemein starke Gegner in seiner Vorrundengruppe, denen er sich je in vier Sätzen geschlagen geben musste. Zum Abschluss der Vorrunde gab es jedoch noch einen Erfolg für Müller, der Lothar Rees ( VfR Simmern) in drei Sätzen mit 11:5, 11:9 und 11:6 besiegte. Müller hatte sich teuer verkauft.

„Im Senioren 65-Doppel ist Thomas Schimek mit Stefan Müller auf den zweiten Platz gekommen. Müller war schon froh, überhaupt an den Südwestdeutschen teilnehmen zu können“, freute sich Steffi Schneider, die Verbandsseniorenwartin des Pfälzischen Tischtennisverbandes, über den Erfolg des Zellertalers, der damit sehr überraschte.

Trotz Platz zwei nicht bei Deutscher Meisterschaft

Mit dem Brücker Pfalzligaspieler Schimek gewann Müller jeweils in vier Sätzen gegen Lothar Rees/Frank Schmidt (VfR Simmern/TTSG Sörgenloch) und im Halbfinale gegen Günther Meier und Michael Werle (TTC GW Zewen/TTC Grün-Weiss Kirn).

Im Endspiel musste sich das Duo dann aber in vier Sätzen Bernd Baumann/Uli Klicker (SV Remmesweiler/TTC Oberwürzbach) geschlagen geben, sicherte sich aber immerhin Platz zwei. Die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft hat Müller dennoch verfehlt, da es nicht möglich ist, sich über den Doppelwettbewerb zu qualifizieren.