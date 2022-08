Ein frischer Wind weht durch das Haus Frank in Marnheim. Zahlreich lauschen die Gäste mit einem Glas Sekt in der Hand den einführenden Worten zur Vernissage von Doris Ruther.

Schon zu Beginn kleben kleine gelbe Zettelchen an einigen Ausstellungsstücken – verkauft! Es bedarf keiner langwierigen Überlegungen oder ausschweifenden Interpretationen. Bei genauerem Hinsehen offenbart sich bei vielen Werken von Doris Ruther aus Ilbesheim eine fühlbare Struktur aus harmonisch gespachtelten Farbkompositionen, die ins rechte Licht gesetzt, sehr plastisch wirken.

Das großformatige Acrylgemälde „Mohnblüten“ von 2009 in gelbgrüner Farbgebung ist ein Blickfang. Die Blumen entspringen in der unteren rechten Ecke. Eine große Blüte ragt in die obere rechte Bildhälfte hinein, eine zweite wächst an dünnem dunkelfarbigen Stiel über die Bildmitte hinaus und lässt den Kopf hängen. Dabei umrahmt der hängende Blütenstängel den eigentlichen Mittelpunkt, der von einer Sprosse durchquert wird und in goldgelbem Schimmer erstrahlt. Das Bild wird diagonal unterteilt: oben links der goldgelbe Horizont, unten rechts das braungrüne Erdreich. In dieser Komposition wirkt die Entfaltung der Mohnblumen wie der Lauf des Lebens: emporkommend aus dem Inneren, um nach dem Höheren zu streben und um letztendlich wieder zu vergehen. Im Zentrum steht unübersehbar das Emporkommende und nicht das in der Blüte stehende – dies alles lässt das Bildnis so interessant wirken.

Inspiration beim Joggen

Etwa 30 Werke sind zu sehen, alle sind Unikate. Zum Glück der Kunstinteressierten besitzt Doris Ruther ein freundliches Gemüt und hohes Talent. So ließ sich die Künstlerin kurzerhand auf eine Auftragsarbeit ein, um eine weitere Perle der Mohnblumenmalerei zu erschaffen. „Das ist für mich absolut kein Problem, ich kann das einfach“, attestiert Ruther selbstsicher ihre Fähigkeiten.

Die Inspiration für solche Arbeiten holt sich die Künstlerin nach ihren Aussagen beim Joggen im Wald und in der Flur. Eine Botschaft möchte die Malerin in ihren Werken nicht übermitteln, dennoch sprechen ihre Bilder für sich.

Fragile Frauenrückenakte

Den Mohnblumen gegenüber hängen Akte. Sie zeigen einen ästhetischen Frauenkörper von hinten, in zumeist rotbraunen Pastellfarben. Das Motiv einer zur Seite liegenden Frau sticht ins Auge – und die diagonale Aufteilung im Bild. Unten links das rotbraune und oben rechts das rosaweiße Farbenspiel mit fließendem Übergang. Das Wesentliche befindet sich nicht im Mittelpunkt des Bildes, und so sucht das Auge automatisch nach einem Haltepunkt. Die ebenholzfarbene Frau erscheint fragil und steht im Kontrast zum grauweißen und massiv wirkenden Gewand, das die Beine bedeckt. Durch die Spachteltechnik tritt das Gewand reliefartig hervor. Gemalt wurde der Frauenakt 2009. Er zeigt anhand des Bildaufbaus die Linie der Künstlerin aus der damaligen Zeit.

Doch bei nur einem Stil belässt es Doris Ruther nicht. Im Ausstellungsraum hängen diverse andere Werke, und man fragt sich, ob alles von ein und derselben Person stammt, so verschieden sind die Kunstwerke. Das „Energiebild“ erscheint abstrakt, der „Löwe“ kommt als Porträt sehr detailliert rüber. Die neusten Werke bilden das Metier des Steampunks ab, und nebenbei widmet sich die Künstlerin noch dem kunstvollen Book Lettering.

Verschiedene Stile

Die Ausstellung gibt einen hervorragenden Überblick in das künstlerische Schaffen von Doris Ruther und zeigt dabei unterschiedliche Kunststile, die ausgereift wirken. Kunstliebhaberin Andrea Kaiser-Feuerle, die eines der Bilder vor Ort erworben hat, zeigt sich begeistert: „Ich hätte einfach alles kaufen können“.

Info

Doris Ruther: Malerei, Marnheim, Haus Frank, Bolanderstraße 6, bis 11. September. Zu sehen nur nach Absprache unter Telefon 06352 3289 (Angelika Sluyter-Duwensee).